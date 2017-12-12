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Александр Градский: Головин в Англии может превратиться в своеобразного Лэмпарда

Известный певец и болельщик "Спартака" Александр Градский считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин мог бы заиграть в Англии.

"Головина сватают в "Челси"? Он может превратиться в своеобразного Лэмпарда, без которого в свое время была немыслима середина поля лондонцев. Сейчас там есть шикарный полузащитник – Азар. Слабо представляю их связку с Головиным.

Россиянин представляется мне годным для премьер-лиги, но не для такой нетипично английской команды, как "Челси". В отличие от "МЮ", где человек, попадая в клуб, моментально становится местным. Даже Криштиану Роналду снова превратился в португальца только в "Реале", а в Манчестере был настоящим англичанином", - передает слова Градского "СЭ".
Теги: Головин
Сегодня, 07:49
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