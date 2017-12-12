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"Ахмат" продлил соглашение с вратарем Виталием Гудиевым на 3,5 года

"Ахмат" продлил контракт с вратарем Виталием Гудиевым. Подписание соглашения с 22-летним голкипером произошло после матча премьер-лиги с "Зенитом" (0:0). Договор рассчитан на 3,5 года.

- "Ахмат" предложил Виталию продолжить сотрудничество, и он с огромным удовольствием согласился. Мы видим, что на Гудиева рассчитывают в клубе и для него это отличное место, чтобы расти в профессиональном плане. Благодарим руководство клуба за оказанное доверие и надеемся, что продолжение сотрудничества будет еще более плодотворным, - заявил агент игрока Анзор Гаргаев "Известиям".

В текущем сезоне Гудиев провел 8 матчей в чемпионате, два из которых без пропущенных голов.
Теги: Ахмат
Сегодня, 07:58
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