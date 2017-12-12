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Главный тренер "Астаны": мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов высказался относительно возможного перехода форварда команды Патрика Твумаси в московский "Спартак".

- Если будет хорошее предложение, Патрика надо отпускать. Я не знаю подробностей, все должно решаться на уровне клубов.

- Для ганца подобный трансфер стал бы шагом вперед?

- Конечно, большим шагом. Патрику надо ответственно и серьезно работать, чтобы перейти в такую команду, как "Спартак".

- Твумаси - лидер "Астаны"?

- Не думаю. Один игрок не может вывести команду в 1/16 финала Лиги Европы. Важны именно коллективные действия. В "Астане" нет Месси и Роналду. Но Твумаси - сумасшедший игрок. У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке", - передает слова Стойлова "Спорт день за днем".
Теги: Астана Спартак
Сегодня, 08:26
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№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 08:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это конечно прекрасно, но когда речь пойдёт о нормальных игроках защиты не из разряда петковичей? neutral_face
Регистрация: 12.03.2014
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