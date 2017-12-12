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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Астаны": мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов высказался относительно возможного перехода форварда команды Патрика Твумаси в московский "Спартак".
- Если будет хорошее предложение, Патрика надо отпускать. Я не знаю подробностей, все должно решаться на уровне клубов.
- Для ганца подобный трансфер стал бы шагом вперед?
- Конечно, большим шагом. Патрику надо ответственно и серьезно работать, чтобы перейти в такую команду, как "Спартак".
- Твумаси - лидер "Астаны"?
- Не думаю. Один игрок не может вывести команду в 1/16 финала Лиги Европы. Важны именно коллективные действия. В "Астане" нет Месси и Роналду. Но Твумаси - сумасшедший игрок. У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке", - передает слова Стойлова "Спорт день за днем".
- Если будет хорошее предложение, Патрика надо отпускать. Я не знаю подробностей, все должно решаться на уровне клубов.
- Для ганца подобный трансфер стал бы шагом вперед?
- Конечно, большим шагом. Патрику надо ответственно и серьезно работать, чтобы перейти в такую команду, как "Спартак".
- Твумаси - лидер "Астаны"?
- Не думаю. Один игрок не может вывести команду в 1/16 финала Лиги Европы. Важны именно коллективные действия. В "Астане" нет Месси и Роналду. Но Твумаси - сумасшедший игрок. У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке", - передает слова Стойлова "Спорт день за днем".
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