Фанаты "Зенита" обвиняются в вандализме

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение фанатов "Зенита" на гостевом матче группового этапа Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1).Болельщики сине-бело-голубых обвиняются в вандализме и бросании на поле пиротехники и посторонних предметов. Дело рассмотрят 22 февраля 2018 года.Напомним, после матча Лиги Европы с "Вардаром" "Зенит" уже был наказан частичным закрытием трибун.