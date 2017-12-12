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Фанаты "Зенита" обвиняются в вандализме

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение фанатов "Зенита" на гостевом матче группового этапа Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (3:1).

Болельщики сине-бело-голубых обвиняются в вандализме и бросании на поле пиротехники и посторонних предметов. Дело рассмотрят 22 февраля 2018 года.

Напомним, после матча Лиги Европы с "Вардаром" "Зенит" уже был наказан частичным закрытием трибун.
Теги: Зенит
Сегодня, 08:46
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(1)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики сине-бело-голубых обвиняются в вандализме и бросании на поле пиротехники и посторонних предметов


несомненно, в исполнении Блю Бакланс *пиротехника*- это светочи знаний, а *посторонние предметы*- это томики Мандельштама и Эмиля Золя.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
......Н А Ш И...

в гейропе........!!!!!!
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 08:57) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
не может такого быть...это самые культурные представители сверхкультурного города...

вот тебе покоя зенит не дает, на своих ветках не сидится)))
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:52) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не может такого быть...это самые культурные представители сверхкультурного города...
Регистрация: 14.03.2010
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