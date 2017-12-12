Александр Градский: Семин просто умнее всех тренеров, что я видел

Певец, поэт и композитор, давний болельщик "Спартака" Александр Градский высказал мнение по поводу чемпионской гонки.– Да. С такой игрой красно-белые точно будут в тройке. Распределение мест зависит от везения "Локомотива". Фарт железнодорожников невероятен. Если удача продолжит им улыбаться, то возьмут титул.– В том чемпионате красно-белым давалось все труднее. Глубоко уважаемый мною Юрий Палыч Семин просто умнее всех тренеров, что я видел. С ним может сравниться только Каррера.