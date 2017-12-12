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Александр Градский: Семин просто умнее всех тренеров, что я видел

Певец, поэт и композитор, давний болельщик "Спартака" Александр Градский высказал мнение по поводу чемпионской гонки.

– "Спартак" – в чемпионской гонке?

– Да. С такой игрой красно-белые точно будут в тройке. Распределение мест зависит от везения "Локомотива". Фарт железнодорожников невероятен. Если удача продолжит им улыбаться, то возьмут титул.

– Везет, как "Спартаку" в прошлом сезоне?

– В том чемпионате красно-белым давалось все труднее. Глубоко уважаемый мною Юрий Палыч Семин просто умнее всех тренеров, что я видел. С ним может сравниться только Каррера.

СЭ
Теги: Семин Локомотив Спартак
Сегодня, 08:50
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№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Про чемпионство хочется что бы меньше говорили. А вот про то что Семин умный тренер это правда. Он не сваливает на игроков все, не вступает с ними в конфликт, как некоторые, у него играют и приносят огромную пользу все самые проблемные игроки, самые отпетые негодяи, к которым другие тренеры не могут подобрать ключи.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:41) #
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online

Похоже шампиньон определился. Но не будем кидаться шапками- рано.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 09:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Золотые слова, золотой тренер
Регистрация: 2.06.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
МИРАНЧУКИ...

это КЛАСС!
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:54) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч хороший тренер
Регистрация: 14.03.2010
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