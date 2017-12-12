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Игроки "МЮ" - "Ман Сити" подрались из-за насмешек в адрес Ибрагимовича

Стычка между тренерами и игроками после матча 16 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" (1:2) произошла из-за насмешек в сторону Златана Ибрагимовича, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

Футболисты "горожан" после матча пели и танцевали и не упустили возможность подколоть форварда "МЮ": "Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься". Игроки "Юнайтед" ответили на провокацию и конфликт перерос в драку с участием 20 человек.

Сообщается, что футбольная ассоциация Англии открыла проверку по данному делу.
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 08:59
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