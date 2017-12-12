Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о грядущем противостоянии армейцев с "Црвеной Звездой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для армейцев. Наверное, в Москве им будет обеспечена серьезная поддержка. Но я бы не стал проводить каких-то аналогий со столичным дерби. Все-таки красно-белый столичный клуб - куда более принципиальный оппонент для нас.

Однако "Црвена Звезда" также серьезный соперник, к которому нужно подойти со всей ответственностью и максимально подготовиться к матчам. Тем не менее мне кажется, что армейцы - фавориты этой пары и должны пройти в 1/16 Лиги Европы", - приводят слова Рахимича "Известия".
Теги: Рахимич ЦСКА
Сегодня, 09:45
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
тут надо очень осторожно рассматривать вопрос кто кому дружественен..

По-моему вашу фратрию факт соглашения с Газпромом ну никак не смущает))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
тут надо очень осторожно рассматривать вопрос кто кому дружественен..

«Зенит» и «Црвена Звезда» заключили соглашение о сотрудничестве

22 февраля президенты «Зенита» Александр Дюков и белградской «Црвены Звезды» Светозар Мияилович подписали соглашение о сотрудничестве двух клубов


благо, мы открыли наш Стадио ДО этого фарса..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.