Валерий Непомнящий: у Дзюбы очевиден психологический надлом

Российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который не получает много игрового времени в "Зените"."Советую Дзюбе поменять команду, если будет возможность. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию, нужно срочно что-то менять. Когда Артема то выпускают, то убирают, это его страшно нервирует. Он играет ниже своего уровня, очевиден психологический надлом.Моя рекомендация - уйти в аренду, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира", - сказал Непомнящий в эфире программы "Футбол России".