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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Непомнящий: у Дзюбы очевиден психологический надлом
Российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который не получает много игрового времени в "Зените".
"Советую Дзюбе поменять команду, если будет возможность. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию, нужно срочно что-то менять. Когда Артема то выпускают, то убирают, это его страшно нервирует. Он играет ниже своего уровня, очевиден психологический надлом.
Моя рекомендация - уйти в аренду, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира", - сказал Непомнящий в эфире программы "Футбол России".
"Советую Дзюбе поменять команду, если будет возможность. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию, нужно срочно что-то менять. Когда Артема то выпускают, то убирают, это его страшно нервирует. Он играет ниже своего уровня, очевиден психологический надлом.
Моя рекомендация - уйти в аренду, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира", - сказал Непомнящий в эфире программы "Футбол России".
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