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Валерий Непомнящий: у Дзюбы очевиден психологический надлом

Российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который не получает много игрового времени в "Зените".

"Советую Дзюбе поменять команду, если будет возможность. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию, нужно срочно что-то менять. Когда Артема то выпускают, то убирают, это его страшно нервирует. Он играет ниже своего уровня, очевиден психологический надлом.

Моя рекомендация - уйти в аренду, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира", - сказал Непомнящий в эфире программы "Футбол России".
Теги: Непомнящий Дзюба Зенит
Сегодня, 10:18
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№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так всегда происходит, когда ради бабок ты предаешь себя самого. Не жалко.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№5 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
проблема Дзюбы в маленькой зарплате, Зенит обязан увеличить зарплату Дзюбе


joy Есть на Украине выражение "Нехай щастить" шо переводится как удачи или "будь счастлив". А по-русски переводится как "нех.. шастать".
Регистрация: 18.02.2012
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Igor (FCSM)
Посмотрите сколько зарабатывают в Италии, и на поле ребята умирают за ЗП, в несколько раз меньше.

До введения лимита у нас почти так же было. А теперь за один только паспорт приличную зп имеют.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
В сборной Дзюба играть сам отказался, зачем уходить?
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 10:27) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем, там под 4 ляма евро, для чего что-то менять))). Чистая зона комфорта))). Посмотрите сколько зарабатывают в Италии, и на поле ребята умирают за ЗП, в несколько раз меньше. Вообще не понимаю, откуда им такие цифры рисуют.
Регистрация: 1.12.2014
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:21) #
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проблема Дзюбы в маленькой зарплате, Зенит обязан увеличить зарплату Дзюбе


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
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