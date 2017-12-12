Экс-помощник Андре Виллаш-Боаша сменил его на посту главного тренера СИПГ

Португальский тренер Витор Перейра сменил своего соотечественника Андре Виллаш-Боаша у руля шанхайского СИПГ, передает France Press со ссылкой на пресс-службу китайского клуба.Под руководством 40-летнего специалиста СИПГ занял второе место в чемпионате Китая и дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.Напомним, Перейра был помощником Виллаш-Боаша во время работы в "Порту" в сезоне-2010/11.