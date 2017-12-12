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"Краснодар" будет проводить сборы в ОАЭ и Испании

"Краснодар" в январе и феврале проведет три зарубежных сбора.

После 33-дневного отпуска "горожане" вновь соберутся на базе "Четук" и начнут подготовку к весенней части сезона-2017/2018. В первые два дня состоится традиционное медицинское обследование, а 15 января черно-зеленые отправятся на первый зимний сбор, который по традиции пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. В Абу-Даби они будут работать до 26 января.

Второй и третий сборы "Краснодара" будут организованы в испанской Марбелье: первый – с 30 января по 10 февраля, второй – с 14 по 23 февраля. В программе каждого из зимних сборов запланированы контрольные матчи. Их расписание и соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются.

Заключительные тренировочный цикл перед возобновлением чемпионата России команда проведет на своей базе "Четук", передает официальный сайт "быков".
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:58
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