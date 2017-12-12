"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к вратарю "Зари" Андрею Лунину

Вратарь "Зари" Андрей Лунин привлек внимание английских "Арсенала" и "Тоттенхэма"."Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал". Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании.У Андрея ещё полтора года контракта, и он никуда не уходит", – рассказал гендиректор клуба Сергей Рафаилов.