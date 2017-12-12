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Директор ФСБ: объекты ЧМ-2018 в первоочередном порядке нужно защитить от террористов

Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что объекты предстоящего в России ЧМ-2018 года надо в числе других крупных объектов в первоочередном порядке защитить от террористов.

"В первоочередном порядке должна быть обеспечена антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, в том числе перехода "Краснодарский край - Крым", а также спортивных объектов, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, мест размещения участников и гостей соревнований", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

Р-Спорт
Сегодня, 11:38
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№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давно пора остановить поток нелегальной миграции.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нашу страну от вас, ФСБ, нужно защитить в ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ вместе с вашим плешивым паханом в кремле. Превратили страну в криминальную коррумпированную помойку.
Регистрация: 7.12.2017
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