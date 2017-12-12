Директор ФСБ: объекты ЧМ-2018 в первоочередном порядке нужно защитить от террористов

Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что объекты предстоящего в России ЧМ-2018 года надо в числе других крупных объектов в первоочередном порядке защитить от террористов."В первоочередном порядке должна быть обеспечена антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, в том числе перехода "Краснодарский край - Крым", а также спортивных объектов, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, мест размещения участников и гостей соревнований", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.