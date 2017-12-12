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Дмитрий Парфенов: предлагал ли "Зенит" Дзюбу вместо Заболотного? Пока нет

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов рассказал, что "Зенит" не предлагал взамен нападающего Антона Заболотного форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу.

"Переход Заболотного – факт практически свершившийся. Мы гордимся, что у нас Антон прибавил, вырос. Это здорово, мы маленький клуб, но это участь таких клубов.

Предлагал ли "Зенит" нам Дзюбу? Пока нет. Опустим это", – передает слова Парфенова "Р-Спорт".
Теги: Парфенов Дзюба
Сегодня, 11:43
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6
(0)
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:03) #
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online

неравнозначный обмен, когда форвард, который забивает голы, на просто дерево


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
все хотят зюбу опустить. во жизнь то тяжелая у него...
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Надо брать Зюбу и пулей в ФНЛ , газовые прокладки


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
редлагал ли "Зенит" нам Дзюбу? Пока нет. Опустим это"


И эти Дзюбу опустили .

laughing В Тосно хотят ещё поиграть в премьер-лиге.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
там дзюбе и место
Регистрация: 9.06.2011
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:48) #
  • +3
  •  (3)

редлагал ли "Зенит" нам Дзюбу? Пока нет. Опустим это"


И эти Дзюбу опустили .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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