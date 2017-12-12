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"Ахмат" проведет три сбора в Турции

"Ахмат" во время зимней паузы в премьер-лиге проведет три тренировочных сбора в Турции, передает пресс-служба клуба.

Первый сбор грозненцев продлится с 15 до 23 января, второй – с 27 января по 7 февраля, третий – с 12 по 22 февраля.
Теги: Ахмат
Сегодня, 11:56
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