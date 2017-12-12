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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
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Вчера, 22:03
"Локомотив": фарфаническое завершение года!
"Локомотив": фарфаническое завершение года!
"Локомотив" дважды упускал преимущество в 8 очков в последние 10 туров
Московский "Локомотив" дважды в своей истории упускал преимущества в восемь и десять очков от ближайшего преследователя в заключительные десять туров чемпионата России.
Оба раза отрыв отыгрывал московский ЦСКА - в сезоне 2005 и 2013/14. Напомним, "Локомотив" ушел на зимний перерыв, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
Советский спорт
Оба раза отрыв отыгрывал московский ЦСКА - в сезоне 2005 и 2013/14. Напомним, "Локомотив" ушел на зимний перерыв, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
Советский спорт
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