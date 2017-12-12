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"Локомотив" дважды упускал преимущество в 8 очков в последние 10 туров

Московский "Локомотив" дважды в своей истории упускал преимущества в восемь и десять очков от ближайшего преследователя в заключительные десять туров чемпионата России.

Оба раза отрыв отыгрывал московский ЦСКА - в сезоне 2005 и 2013/14. Напомним, "Локомотив" ушел на зимний перерыв, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Советский спорт
Теги: Локомотив
Сегодня, 11:59
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6
(1)
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
обыгрываем Локо в первом матче после перерыва, разрыв сокращается до 5 очков, паровозы их стремительно теряют впав в дипрессию после поражения от нас, а нас уже никто не остановит! )))
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:55) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Насколько помнится это было уже не при Палыче -кто решил сделать из Мухи -Слона . Это видимо бомжи или Свинушки, а может быть Кони
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:25) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну с нынешним составом нам это точно не под силу) в зоне еврокубков будем - уже здорово


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
У кого-то взорвался пукан. Полез в историю, дрожащими пальчиками листая страницы в прошлое)
Только не Семин был у руля в этих двух случаях.

ну как факт признать надо,да, было дело,но уверен,Палыч осведомлен об этих случаях и сделает все чтоб такое не повторилось
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:08) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
я конечно после потери Зенитом 8 очков отрыва ,готов поверить ,что и проводница потеряет очки. но то что концовка чемпионата будет впервые очень захватывающая,это сто пудово.
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:03) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У кого-то взорвался пукан. Полез в историю, дрожащими пальчиками листая страницы в прошлое)
Только не Семин был у руля в этих двух случаях.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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