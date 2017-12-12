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Александр Бубнов: отыграть 8 очков у "Локомотива" будет невероятно сложно

Известный эксперт Александр Бубнов проанализировал матч премьер-лиги "Тосно" - "Локомотив" (1:3).

"Локомотив" вышел с двумя форвардами, то есть даже на выезде может позволить себе действовать с позиции силы. Команда Юрия Семина сходу навязала свою игру аутсайдеру, сделала то, чего ей раньше не удавалось.

Изобретательная средняя, линия, забивные Фарфан с Эдером, стабильная оборона и правильный настрой – очередные три очка в копилке железнодорожников. Они взяли у "Тосно" убедительный реванш за поражение на своем поле в первом круге, а главное увеличили отрыв от второго места до восьми очков.

Нужно ли "Локомотиву" зимой усиление? В целом состав неплохо укомплектован, демонстрирует стабильные игру и результат. Весной после травм вернутся в строй Ари, Чорлука и Гильерме, вдобавок конкуренты также участвуют в еврокубках, а значит, не получат никакого преимущества в физической готовности.

8 очков – это очень большая фора за 10 туров до финиша, отыграть её у "Локомотива" будет невероятно сложно. Отрыв "Спартака" год назад был меньше, и красно-белые его удержали", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив
Сегодня, 12:23
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24
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№24 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Ничего, гремящий бубен - и не таким хребет ломали, а тут тем более женщины....

Все , просто все будет зависеть от первого же матча после перерыва - если их грохнем - они сами посыпятся. Если не грохнем - ну значит так тому и быть - наляжем на все говночашки - суверенную и импортную, будем там жопу рвать. Зона ЛЧ от нас уже не убежит

Они же - не вы. "Сыпаться" - ваша прерогатива. wink Кстати, этой вот склонностью к истерикам, резким перепадам настроения(в зависимости от результата), эмоциональностью на женщин больше похожи вы. smile
Регистрация: 22.09.2009
№23 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: valerman40
а где вы сударыня видели симуляцию?

Сударыня у тебя на кухне.
Ну приплыли) Нравиться надевать трусы через голову?)
Что же это, если не симуляция?)
P.s. философскую пургу даже комментировать не хочется. Философия низших лиг.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:59) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Если Спартак обыграет Локо, то шанс догнать будет. При этом надо бы в 2 мяча обыграть, что бы было преимущество по личным.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: valerman40
за такое не дают удаления. только в РФ и только по просьбе трудящихся

Ахах)
За симуляцию не положена жк?) Ну читайте правила, что тут еще сказать)

а где вы сударыня видели симуляцию? подходите ко многим вопросам философски, и поймете, что в каждой стране есть закон, но не ко всем он применим.
Регистрация: 2.08.2010
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:57) #
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online

Ну в любом случае это будет матч сезона - кто кого. По настоящему - гребень на гребень, кто перерубит, переломает, возьмет банк. Если все будет честно - первым поздравлю паровозов - они там настрадались ничуть не меньше нас.

Только без этого паскудного околофутбольного питерского бл.дства - ну уже просто зaeбло, уже до саудитов деградировали, а они там играются все во влияние. Бакланы, блеать.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: valerman40
за такое не дают удаления. только в РФ и только по просьбе трудящихся

Ахах)
За симуляцию не положена жк?) Ну читайте правила, что тут еще сказать)

Цитата: капля никотина
Не - ну мужикам точно дарить не будем - пусть друг дружке дарят, сами. Вот разве только если Зине, в виде венка.

А вы не обидитесь, что без подарка останетесь?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№18 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: valerman40
забыл только про судью и удаление у Спартака где то минуте на 15. И все остальное осуществимо.

А не было удаления что ли?

за такое не дают удаления. только в РФ и только по просьбе трудящихся
Регистрация: 2.08.2010
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:54) #
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online

Цитата: PanoV
В нынешнее время такие мужики пошли, что неизвестно еще, кто кому дарить цветы будет на 8-е марта.

Не - ну мужикам точно дарить не будем - пусть друг дружке дарят, сами. Вот разве только если Зине, в виде венка.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: valerman40
забыл только про судью и удаление у Спартака где то минуте на 15. И все остальное осуществимо.

А не было удаления что ли?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Я думаю на матч со Спартаком надо будет выпускать 3 цз. Чорлука должен будет подойти к тому моменту. Без насыщенной обороны очень тяжело будет с их резвой атакой бороться. Если не давать им проводить контратаки то в принципе не так уж и сложно. В позиционной атаке они не очень сильны. Но при 2 цз обыграв того же Игнатьева (Что Квинси будет делать, я уверен) будет подстраховка от Чорлуки. Так уже просто не пройдешь. А впереди надежда на скорость и реализацию Фарфана и технику с видением поля Ал. Миранчука и Фернандеша.

во писатель, все расписал, рассовал по полочкам. забыл только про судью и удаление у Спартака где то минуте на 15. И все остальное осуществимо.
Регистрация: 2.08.2010
№14 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Не обижайтесь. Мы на 8-е подарим вам цветы.

В нынешнее время такие мужики пошли, что неизвестно еще, кто кому дарить цветы будет на 8-е марта.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№13 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Я думаю на матч со Спартаком надо будет выпускать 3 цз. Чорлука должен будет подойти к тому моменту. Без насыщенной обороны очень тяжело будет с их резвой атакой бороться. Если не давать им проводить контратаки то в принципе не так уж и сложно. В позиционной атаке они не очень сильны. Но при 3 цз обыграв того же Игнатьева (Что Квинси будет делать, я уверен) будет подстраховка от Чорлуки. Так уже просто не пройдешь. А впереди надежда на скорость и реализацию Фарфана и технику с видением поля Ал. Миранчука и Фернандеша.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:49) #
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online

Цитата: Победоносный Зенит
Кто угодно лишь бы не свиньи.

Да вы и не будете, вить. После перерыва одна вас ждет забава - перекидывание Дзюбы и выгон Манекена ссаными тряпками в голубой пампас. Футбола вам не надо, вить - свиньи его не имут.

Цитата: PanoV
Обязательно посыпемся, но, если не грохнете, то посыпетесь вы)
Что это за женская логика у неженщин?)

Не обижайтесь. Мы на 8-е подарим вам цветы.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Кто угодно лишь бы не свиньи.

даешь ЛОКО, никакого политпроекта.
Регистрация: 2.08.2010
№10 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
3 поражения и нет 8 очков. Так что нефиг про это говорить. Достали уже.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№9 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Ничего, гремящий бубен - и не таким хребет ломали, а тут тем более женщины....

Все , просто все будет зависеть от первого же матча после перерыва - если их грохнем - они сами посыпятся. Если не грохнем

Обязательно посыпемся, но, если не грохнете, то посыпетесь вы)
Что это за женская логика у неженщин?)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 12:44) #
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Палыч заслужил золото.
Пусть 6 мая Локо дернет того с кем они в этот день играют


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
№7 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я думаю всё будет зависеть от матча Локо-Спартак! Сразу же первый матч после перерыва и с ближайшим преследователем. Если Локо проиграет то отрыв уже 5 очков а впереди матчи с Краснодаром и Зенитом!
Регистрация: 6.05.2009
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Кто угодно лишь бы не свиньи.
Регистрация: 17.09.2017
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
нет ничего невозможного, тем более и Спартак и Зенит будут с ними играть
Регистрация: 26.07.2014
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (7)
online

Ничего, гремящий бубен - и не таким хребет ломали, а тут тем более женщины....

Все , просто все будет зависеть от первого же матча после перерыва - если их грохнем - они сами посыпятся. Если не грохнем - ну значит так тому и быть - наляжем на все говночашки - суверенную и импортную, будем там жопу рвать. Зона ЛЧ от нас уже не убежит
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Значит будем поздравлять Локо
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да, блин, действительно, 8 очков просто не реально отыграть за 10 туров. Наверное, Локомотив уже чемпион.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:36) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поживём-увидим...После 11-го тура Спартак отставал от Зенита на 13...А если удержат паравозы первое место - молодцы тогда будут. Что тут скажешь...
Регистрация: 8.02.2011
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