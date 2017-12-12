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Анатолий Бышовец: Манчини понял, что зря поставил Шатова в защиту

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал матч премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом" (0:0).

"Вчера "Локомотив" и "Зенит" играли в одном время. Как только "Локомотив" забил, я сразу переключился на "Зенит". У команды Манчини были большие проблемы. Не понимаю, как Кокорин не смог забить с одного метра, хотя в футболе бывает всякое.

Также выглядит странным выход Шатова в защитную линию. Манчини стал заложником ситуации, но надо понимать, что это игрок не оборонительных действий. Он зря поставил его в защиту. Шатов очень полезен у ворот соперника, но никак не при оборонительных действиях. Видимо, поняв это, Манчини поменял его на Полоза.

"Зениту" нужно было побеждать, ни в коем случае нельзя было терять очки, и в такой ситуации были допущены ошибки, которые не позволили команде победить", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
Теги: Бышовец Зенит
Сегодня, 12:26
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