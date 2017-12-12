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Серхио Ромеро может покинуть "Манчестер Юнайтед" ради игровой практики

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

30-летний игрок опасается, что недостаток игровой практики помешает ему попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира в России.

Ромеро уже сообщил своим представителям, что согласен играть регулярно в другой команде, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.
Теги: Ромеро Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:49
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