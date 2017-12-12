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"Зенит" после отпуска будет тренироваться в ОАЭ и Турции

После завершения матча с "Ахматом" основной состав "Зенита" отправился на зимний перерыв, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Планируется, что 11 января команда выйдет из отпуска и начнет проходить медицинский осмотр. С 15 по 29 января сине-бело-голубые проведут первые тренировочные сборы в Дубае. Со 2 по 13 февраля "Зенит" будет проходить сборы в Турции.

Информация о соперниках по товарищеским матчам будет опубликована дополнительно.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:55
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