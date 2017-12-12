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Дмитрий Баринов: Балотелли - хороший нападающий, но мы его не боимся

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Ницца" всё же не самый сильный клуб, представленный в Лиге Европы. Есть те же "Милан" и "Арсенал". Но при этом "Ницца" всё равно достаточно сложная команда.

Думаю, что лучше играть с сильными клубами, чем со слабыми. У "Локомотива" с сильными командами всегда получается выступать лучше. Надо отталкиваться от каждого матча, удачно сыграть на выезде, победить дома и пройти дальше.

Что касается Данте и Балотелли, то у нас тоже есть хорошие игроки! Все команды, которые нам попались, равны. Да, Балотелли - хороший нападающий, но мы его не боимся", - передает слова Баринова "Чемпионат".
Теги: Баринов Локомотив
Сегодня, 13:10
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
А зря. Сожжет к епеням ваш стадион. Присматривайте за ним.
Регистрация: 27.08.2008
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