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Александр Бубнов: у "Зенита" серьезные проблемы в организации игры

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру премьер-лиги "Ахмат" – "Зенит" (0:0).

"Роберто Манчини активно продолжает поиски оптимального сочетания игроков. В Грозном он выпустил молодого Карпенко, который ранее неоднозначно проявил себя в кубковом дерби с петербургским "Динамо".

То появляется, то исчезает из основы Шатов, Жирков кочует с фланга на фланг, Иванович попеременно исполняет функции центрального и крайнего защитника, теперь вот Паредес сдвинулся ближе к атаке, пытаясь исполнять функции плеймейкера. Всё это лишний раз свидетельствует о наличии серьёзных проблем в организации игры.

Да, реализуй очевидный шанс Кокорин, результат мог быть иным. С другой стороны, "Ахмат" тоже создавал угрозы воротам гостей, Лодыгину приходилось выручать. Матч получился обоюдоострым, несмотря на то, что забить никому из соперников не удалось. В результате "Зенит" вновь не выиграл и теперь отстаёт от "Локомотива" на восемь очков. Подобную дистанцию с такой игрой не одолеть", - передает слова эксперта "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 13:28
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№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В Грозном он выпустил молодого Карпенко, который ранее неоднозначно проявил себя в кубковом дерби с петербургским "Динамо".

а кого ставить? лимит, Ерохин пер карточек, Шатова все видели, Жирков и Кузяев играют где скажут. Может Манчини виноват, что Анюков больше не может, а Тереньев в лицо отхватил?
Регистрация: 20.07.2009
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:44) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Odyssey
Или про воссала Путина Федуна?

Когда Федун делал дела, Пу был на побегушках Собчака.

Цитата: Odyssey
Это ты про санацию открытие банка со стороны ЦБ на народные деньги?

А санируют только Открытие??? Этот банк принадлежал Федуну?? Может Лукойлу??? А может там владельцами были околопитерские друзья Собянина?
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелин овец
Цитата: Odyssey
Беды на самом деле три:

1. Нет плеймейкера, Паредес им по качествам не является
2. Согласен что нет убийственного форварда , который нацелен на штампование голов
3. И самое важное, в команде нет авторитетных гроков, которые бы составляли духовный фундамент клуба, раньше ими были Аршавин, Кержаков, Дани, Малафеев, Широков, а теперь кто? Никто



Нужно еще 150 лямов народных денег потратить на футболистов. Мы же в такой богатой стране живем))

Это ты про санацию открытие банка со стороны ЦБ на народные деньги? Или про воссала Путина Федуна?
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 14:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
Беды на самом деле три:

1. Нет плеймейкера, Паредес им по качествам не является
2. Согласен что нет убийственного форварда , который нацелен на штампование голов
3. И самое важное, в команде нет авторитетных гроков, которые бы составляли духовный фундамент клуба, раньше ими были Аршавин, Кержаков, Дани, Малафеев, Широков, а теперь кто? Никто



Нужно еще 150 лямов народных денег потратить на футболистов. Мы же в такой богатой стране живем))
Регистрация: 7.12.2017
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Беды на самом деле три:

1. Нет плеймейкера, Паредес им по качествам не является
2. Согласен что нет убийственного форварда , который нацелен на штампование голов
3. И самое важное, в команде нет авторитетных гроков, которые бы составляли духовный фундамент клуба, раньше ими были Аршавин, Кержаков, Дани, Малафеев, Широков, а теперь кто? Никто.
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
нормально все у бомжей )) пусть продлевают контракт с манчини
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
СТАРЫЙ СПАРТАЧ

согласен только с первой частью комментария


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Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:36) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
у Зенита две основных проблема! это тренер привыкший работать только со звездами мирового уровня! и вторая слишком до хрена игроков! все это приводит к нервозности и неразберихе!
вывод :
1. заменить макаронника на Слуцкого
2. расстаться с Кранневитором, Дриусси, Кришито, Дзюбой, Шатовым, Новосельцевым и приобрести/вернуть Головина, Чернова, Маркова.
Регистрация: 23.03.2009
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