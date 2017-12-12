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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: у "Зенита" серьезные проблемы в организации игры
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру премьер-лиги "Ахмат" – "Зенит" (0:0).
"Роберто Манчини активно продолжает поиски оптимального сочетания игроков. В Грозном он выпустил молодого Карпенко, который ранее неоднозначно проявил себя в кубковом дерби с петербургским "Динамо".
То появляется, то исчезает из основы Шатов, Жирков кочует с фланга на фланг, Иванович попеременно исполняет функции центрального и крайнего защитника, теперь вот Паредес сдвинулся ближе к атаке, пытаясь исполнять функции плеймейкера. Всё это лишний раз свидетельствует о наличии серьёзных проблем в организации игры.
Да, реализуй очевидный шанс Кокорин, результат мог быть иным. С другой стороны, "Ахмат" тоже создавал угрозы воротам гостей, Лодыгину приходилось выручать. Матч получился обоюдоострым, несмотря на то, что забить никому из соперников не удалось. В результате "Зенит" вновь не выиграл и теперь отстаёт от "Локомотива" на восемь очков. Подобную дистанцию с такой игрой не одолеть", - передает слова эксперта "Sportbox".
"Роберто Манчини активно продолжает поиски оптимального сочетания игроков. В Грозном он выпустил молодого Карпенко, который ранее неоднозначно проявил себя в кубковом дерби с петербургским "Динамо".
То появляется, то исчезает из основы Шатов, Жирков кочует с фланга на фланг, Иванович попеременно исполняет функции центрального и крайнего защитника, теперь вот Паредес сдвинулся ближе к атаке, пытаясь исполнять функции плеймейкера. Всё это лишний раз свидетельствует о наличии серьёзных проблем в организации игры.
Да, реализуй очевидный шанс Кокорин, результат мог быть иным. С другой стороны, "Ахмат" тоже создавал угрозы воротам гостей, Лодыгину приходилось выручать. Матч получился обоюдоострым, несмотря на то, что забить никому из соперников не удалось. В результате "Зенит" вновь не выиграл и теперь отстаёт от "Локомотива" на восемь очков. Подобную дистанцию с такой игрой не одолеть", - передает слова эксперта "Sportbox".
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