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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владислав Игнатьев: удастся ли к "Ницце" быть в хорошей форме? Юрий Палыч нас подготовит
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что "железнодорожникам" по силам пройти "Ниццу" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Наверное, неправильно рассуждать, что "Локомотиву" достался один из самых сложных соперников среди остальных российских клубов. На этой стадии уже нет слабых команд. И "Црвена Звезда", и "Селтик", и "Атлетик" – все соперники достойные, легко проходимых нет.
Мы приложим все усилия, чтобы выступить в плей-офф на таком же уровне, как и в групповой стадии. Нужно хорошо провести сборы и подготовиться, чтобы не было травм. У нас очень много ребят, которые на сборах присоединятся к нам и обязательно помогут.
Удастся ли выйти на первый матч в хорошей форме? Юрий Палыч нас подготовит! Мы уже выступали в Лиге Европы на этой стадии и знаем, как готовиться.
Всегда приятно играть с такими серьёзными противниками, как Балотелли и Данте, и действительно проверить свой уровень, узнать, на что ты способен. И тем ценнее будет выигрыш и проход в следующую стадию. Не надо никого бояться, нужно выходить и играть.
"Локомотив" способен обыграть "Ниццу", как и в чемпионате России, за счёт характера. Нужно терпеть и ждать своего момента. У нас очень сильная атака, и ребята могут сделать гол в любой момент. Опять же, главное – проявлять характер и не бояться", - передает слова Игнатьева "Чемпионат".
"Наверное, неправильно рассуждать, что "Локомотиву" достался один из самых сложных соперников среди остальных российских клубов. На этой стадии уже нет слабых команд. И "Црвена Звезда", и "Селтик", и "Атлетик" – все соперники достойные, легко проходимых нет.
Мы приложим все усилия, чтобы выступить в плей-офф на таком же уровне, как и в групповой стадии. Нужно хорошо провести сборы и подготовиться, чтобы не было травм. У нас очень много ребят, которые на сборах присоединятся к нам и обязательно помогут.
Удастся ли выйти на первый матч в хорошей форме? Юрий Палыч нас подготовит! Мы уже выступали в Лиге Европы на этой стадии и знаем, как готовиться.
Всегда приятно играть с такими серьёзными противниками, как Балотелли и Данте, и действительно проверить свой уровень, узнать, на что ты способен. И тем ценнее будет выигрыш и проход в следующую стадию. Не надо никого бояться, нужно выходить и играть.
"Локомотив" способен обыграть "Ниццу", как и в чемпионате России, за счёт характера. Нужно терпеть и ждать своего момента. У нас очень сильная атака, и ребята могут сделать гол в любой момент. Опять же, главное – проявлять характер и не бояться", - передает слова Игнатьева "Чемпионат".
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