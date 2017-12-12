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Игорь Денисов поцеловал Фарфана со словами "мой кумир" (видео)

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов назвал форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана своим кумиром. Напомним, перуанец сделал дубль в ворота "Тосно" в рамках 20-го тура премьер-лиги.

"Джефф - мой кумир. Мой кумир - Джефф", - сказал Денисов и поцеловал форварда во время интервью клубной пресс-службе.

Теги: Денисов Локомотив Фарфан
Сегодня, 13:59
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7
(3)
№7 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dvdw
В википедии у фарфана 174 рост у Денисова 176.Здесь фарфан на полголовы выше .Он на ходулях ходит или на стуле интервью даёт ?

У Джефа рост 178 см. Смотрите на трансфермаркете.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: dvdw
В википедии у фарфана 174 рост у Денисова 176.Здесь фарфан на полголовы выше .Он на ходулях ходит или на стуле интервью даёт ?

Денисов на коленях - это очевидно


или Фарфан на каблуках..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: dvdw
В википедии у фарфана 174 рост у Денисова 176.Здесь фарфан на полголовы выше .Он на ходулях ходит или на стуле интервью даёт ?

Денисов на коленях - это очевидно
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: dvdw (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (3)

В википедии у фарфана 174 рост у Денисова 176.Здесь фарфан на полголовы выше .Он на ходулях ходит или на стуле интервью даёт ?
Регистрация: 27.09.2016
№3 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Гарик совсем с ума сошёл
Регистрация: 15.08.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:26) #
  • +2
  •  (6)

Фарфан видимо сильно низкооплачиваемый.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
RESPECT, наконец то RESPECT


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
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