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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Денисов поцеловал Фарфана со словами "мой кумир" (видео)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов назвал форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана своим кумиром. Напомним, перуанец сделал дубль в ворота "Тосно" в рамках 20-го тура премьер-лиги.
"Джефф - мой кумир. Мой кумир - Джефф", - сказал Денисов и поцеловал форварда во время интервью клубной пресс-службе.
"Джефф - мой кумир. Мой кумир - Джефф", - сказал Денисов и поцеловал форварда во время интервью клубной пресс-службе.
«Джефф – мой кумир» ?— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 12, 2017
Откровения Игоря Денисова и впечатления Джефферсона Фарфана в самом семейном интервью сезона ??https://t.co/YeVbhuLLA6 pic.twitter.com/38LFoPd2n3
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