Игорь Денисов поцеловал Фарфана со словами "мой кумир" (видео)

«Джефф – мой кумир» ?

Откровения Игоря Денисова и впечатления Джефферсона Фарфана в самом семейном интервью сезона ??https://t.co/YeVbhuLLA6 pic.twitter.com/38LFoPd2n3 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 12, 2017

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов назвал форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана своим кумиром. Напомним, перуанец сделал дубль в ворота "Тосно" в рамках 20-го тура премьер-лиги."Джефф - мой кумир. Мой кумир - Джефф", - сказал Денисов и поцеловал форварда во время интервью клубной пресс-службе.