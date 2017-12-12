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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео)
Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал, как стал автором голевой передачи в игре с "Тосно", а также высказался о предстоящем сопернике в Лиге Европы.
"Алексей Миранчук вовремя отдал хорошую передачу, а дальше действовал по ситуации. В такие моменты все происходит автоматически. Увидел Фарфана, отдал ему, он забил. Конечно, приятно быть лидером с отрывом в 8 очков. Но это еще ни о чем не говорит, надо побыстрее забыть.
"Ницца"? Особо за чемпионатом Франции не слежу, но знаю, что у них в составе есть классные футболисты. Будет хорошая дуэль", – сказал Коломейцев в интервью пресс-службе "Локо".
"Алексей Миранчук вовремя отдал хорошую передачу, а дальше действовал по ситуации. В такие моменты все происходит автоматически. Увидел Фарфана, отдал ему, он забил. Конечно, приятно быть лидером с отрывом в 8 очков. Но это еще ни о чем не говорит, надо побыстрее забыть.
"Ницца"? Особо за чемпионатом Франции не слежу, но знаю, что у них в составе есть классные футболисты. Будет хорошая дуэль", – сказал Коломейцев в интервью пресс-службе "Локо".
Автор голевой передачи в матче #ТосноЛоко Александр Коломейцев подчеркнул, что впереди ещё много игр и думать о преимуществе в турнирной таблице рано, а также отметил силу «Ниццы», с которой нам предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы ??https://t.co/9uuvXleKB2 pic.twitter.com/cVctSQmfpF— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 12, 2017
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