Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео)

Автор голевой передачи в матче #ТосноЛоко Александр Коломейцев подчеркнул, что впереди ещё много игр и думать о преимуществе в турнирной таблице рано, а также отметил силу «Ниццы», с которой нам предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы ??https://t.co/9uuvXleKB2 pic.twitter.com/cVctSQmfpF