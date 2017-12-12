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Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео)

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал, как стал автором голевой передачи в игре с "Тосно", а также высказался о предстоящем сопернике в Лиге Европы.

"Алексей Миранчук вовремя отдал хорошую передачу, а дальше действовал по ситуации. В такие моменты все происходит автоматически. Увидел Фарфана, отдал ему, он забил. Конечно, приятно быть лидером с отрывом в 8 очков. Но это еще ни о чем не говорит, надо побыстрее забыть.

"Ницца"? Особо за чемпионатом Франции не слежу, но знаю, что у них в составе есть классные футболисты. Будет хорошая дуэль", – сказал Коломейцев в интервью пресс-службе "Локо".

Теги: Коломейцев Локомотив
Сегодня, 14:27
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