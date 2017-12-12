Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:27
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео)
10:05
Сборная неудачников 20-го тура (8)
Сборная неудачников 20-го тура (8)
09:45
Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
Элвер Рахимич: "Црвена" как дружественный клуб "Спартака" будет хорошим раздражителям для ЦСКА (2)
06:39
Виктор Гончаренко: в какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома
Виктор Гончаренко: в какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома
Вчера, 23:15
Дмитрий Парфенов: уход Заболотного – уже свершившийся факт (19)
Дмитрий Парфенов: уход Заболотного – уже свершившийся факт (19)
Виталий Гудиев: последний год думал об уходе из "Ахмата"
Вратарь "Ахмата" Виталий Гудиев прокомментировал подписание нового контракта с грозненским клубом на 3,5 года.
"Я рад этому событию. Три года для меня были в футбольном плане не совсем хорошие, последний год думал об уходе, нужно было что-то менять, нужна была практика игровая. Но с приходом Олега Георгиевича Кононова все резко изменилось, очень понравился его тренировочный процесс и отношение к игрокам. Получилось сыграть, спасибо ему ещё раз.
Сейчас для меня здесь хорошая атмосфера! Отличные отношения в команде со всеми ребятами, тренерами, работниками клуба! Рядом родная Осетия. Спасибо болельщикам за поддержку, в последних матчах я это чувствовал.
Разговоры о продлении были уже два месяца, но я попросил клуб дать мне паузу до окончания первого круга, после чего я приму решение. Спасибо Магомеду Даудову за понимание и доверие", - сказал Гудиев.
ФК "Ахмат"
"Я рад этому событию. Три года для меня были в футбольном плане не совсем хорошие, последний год думал об уходе, нужно было что-то менять, нужна была практика игровая. Но с приходом Олега Георгиевича Кононова все резко изменилось, очень понравился его тренировочный процесс и отношение к игрокам. Получилось сыграть, спасибо ему ещё раз.
Сейчас для меня здесь хорошая атмосфера! Отличные отношения в команде со всеми ребятами, тренерами, работниками клуба! Рядом родная Осетия. Спасибо болельщикам за поддержку, в последних матчах я это чувствовал.
Разговоры о продлении были уже два месяца, но я попросил клуб дать мне паузу до окончания первого круга, после чего я приму решение. Спасибо Магомеду Даудову за понимание и доверие", - сказал Гудиев.
ФК "Ахмат"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.