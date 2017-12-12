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Виталий Гудиев: последний год думал об уходе из "Ахмата"

Вратарь "Ахмата" Виталий Гудиев прокомментировал подписание нового контракта с грозненским клубом на 3,5 года.

"Я рад этому событию. Три года для меня были в футбольном плане не совсем хорошие, последний год думал об уходе, нужно было что-то менять, нужна была практика игровая. Но с приходом Олега Георгиевича Кононова все резко изменилось, очень понравился его тренировочный процесс и отношение к игрокам. Получилось сыграть, спасибо ему ещё раз.

Сейчас для меня здесь хорошая атмосфера! Отличные отношения в команде со всеми ребятами, тренерами, работниками клуба! Рядом родная Осетия. Спасибо болельщикам за поддержку, в последних матчах я это чувствовал.

Разговоры о продлении были уже два месяца, но я попросил клуб дать мне паузу до окончания первого круга, после чего я приму решение. Спасибо Магомеду Даудову за понимание и доверие", - сказал Гудиев.

ФК "Ахмат"
Теги: Ахмат
Сегодня, 14:33
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