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Виталий Мутко: "Спартак" - это лед и пламень, за это его и любят

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко высказался об осенней части чемпионата России.

"Сезон пока неплохой и позитивный, потому что четыре клуба будут впервые играть в весенней части еврокубков. Конкурентная среда в чемпионате хорошая, "Локомотив" набрал ход и оторвался от преследователей, но как минимум четыре клуба не выключаются из гонки, такого давно не было.

"Локомотив" выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия просто сумасшедшая, разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они заслуженно впереди.

"Зенит" – клуб серьезный, мощный, укомплектованный, но там новый главный тренер, много молодежи. Сходу не всегда получается, но уверен, что они будут набирать.

"Спартак" – это лед и пламень, за это его и любят, но команда должна играть в спартаковский, коллективный футбол, мы всегда видели от них короткий пас. Когда он об этом забывает, когда каждый играет сам за себя, он получает по семь.

"Краснодар" укомплектован опытными игроками, но у них бык является символом, а иногда, кажется, агрессии не хватает; если будут проявлять качества своего символа, тоже могут стать очень серьезным соперником. Очень жаль, что они не играют в Европе, потому что клуб очень симпатичный получился и с точки развития очень правильный.

ЦСКА играет одним составом уже несколько лет, и надо отдать должное руководству клуба и тренеру; их много раз сбрасывали со счетов, но они умеют мобилизоваться. Очень хорошая команда, старательная, но порой видно, что просто не хватает ресурса, еще бы одну замену, как говорится, передернуть затвор, но, с другой стороны, появилась молодежь – Константин Кучаев набирает, Саша Головин практически стал лидером команды. Алану Дзагоеву не везло – была травма и вернулся он только к концу года; креативнейший парень, но не так часто играет. А то, что Сергей Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, – это просто спортивный подвиг, пример для других.

Безусловно, "Ахмат" с молодым тренером Михаилом Галактионовым, у которого, надеюсь, получится. Прекрасно выглядит "Уфа", где начинает расти Богданыч (главный тренер Сергей Семак – прим.). Я бы не сбрасывал со счетов ни "Рубин", ни "Ростов" и даже "Арсенал", – передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Спартак Локомотив Зенит
Сегодня, 15:36
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(0)
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А разве Спартак сейчас не играет в короткий и средний пас?Наверное не смотрел матчи с бомжами и конями.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 16:04) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
автор лол ! мудко про все клубы говорил . а выделили срамтак !


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= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (6)

А Мудко - жидкое г@вно.
Это и есть Платформа народного единства™, на которой объединяются фанаты всех клубов России.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:58) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Орнитолог
Прорицаю: сейчас вылезут питерские "витьки" с возгласами, что мудко - явный спартач smirk

Это новостник провокатор. Мудко про все команды сказал, а в заголовке только Спартак.
Выпей ацетона, новостник.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 15:52) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Орнитолог,
Ошибаешься ,он не спартаковец и не зенитовец, он МуДко флюгер и позор нашей страны.Но если тебе очень хочется можете взять его в друзья, только помни как только появится клуб за который болеют Путин с Шайгу он вам изменит.
Регистрация: 24.05.2017
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:51) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
Прорицаю: сейчас вылезут питерские "витьки" с возгласами, что мудко - явный спартач smirk

да не, мы это еще по прошлому сезону поняли blush
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:43) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Прорицаю: сейчас вылезут питерские "витьки" с возгласами, что мудко - явный спартач smirk


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:43) #
  • -7
  •  (11)

Мудко иди на куй


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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