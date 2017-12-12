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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: "Спартак" - это лед и пламень, за это его и любят
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко высказался об осенней части чемпионата России.
"Сезон пока неплохой и позитивный, потому что четыре клуба будут впервые играть в весенней части еврокубков. Конкурентная среда в чемпионате хорошая, "Локомотив" набрал ход и оторвался от преследователей, но как минимум четыре клуба не выключаются из гонки, такого давно не было.
"Локомотив" выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия просто сумасшедшая, разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они заслуженно впереди.
"Зенит" – клуб серьезный, мощный, укомплектованный, но там новый главный тренер, много молодежи. Сходу не всегда получается, но уверен, что они будут набирать.
"Спартак" – это лед и пламень, за это его и любят, но команда должна играть в спартаковский, коллективный футбол, мы всегда видели от них короткий пас. Когда он об этом забывает, когда каждый играет сам за себя, он получает по семь.
"Краснодар" укомплектован опытными игроками, но у них бык является символом, а иногда, кажется, агрессии не хватает; если будут проявлять качества своего символа, тоже могут стать очень серьезным соперником. Очень жаль, что они не играют в Европе, потому что клуб очень симпатичный получился и с точки развития очень правильный.
ЦСКА играет одним составом уже несколько лет, и надо отдать должное руководству клуба и тренеру; их много раз сбрасывали со счетов, но они умеют мобилизоваться. Очень хорошая команда, старательная, но порой видно, что просто не хватает ресурса, еще бы одну замену, как говорится, передернуть затвор, но, с другой стороны, появилась молодежь – Константин Кучаев набирает, Саша Головин практически стал лидером команды. Алану Дзагоеву не везло – была травма и вернулся он только к концу года; креативнейший парень, но не так часто играет. А то, что Сергей Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, – это просто спортивный подвиг, пример для других.
Безусловно, "Ахмат" с молодым тренером Михаилом Галактионовым, у которого, надеюсь, получится. Прекрасно выглядит "Уфа", где начинает расти Богданыч (главный тренер Сергей Семак – прим.). Я бы не сбрасывал со счетов ни "Рубин", ни "Ростов" и даже "Арсенал", – передает слова Мутко ТАСС.
"Сезон пока неплохой и позитивный, потому что четыре клуба будут впервые играть в весенней части еврокубков. Конкурентная среда в чемпионате хорошая, "Локомотив" набрал ход и оторвался от преследователей, но как минимум четыре клуба не выключаются из гонки, такого давно не было.
"Локомотив" выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия просто сумасшедшая, разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они заслуженно впереди.
"Зенит" – клуб серьезный, мощный, укомплектованный, но там новый главный тренер, много молодежи. Сходу не всегда получается, но уверен, что они будут набирать.
"Спартак" – это лед и пламень, за это его и любят, но команда должна играть в спартаковский, коллективный футбол, мы всегда видели от них короткий пас. Когда он об этом забывает, когда каждый играет сам за себя, он получает по семь.
"Краснодар" укомплектован опытными игроками, но у них бык является символом, а иногда, кажется, агрессии не хватает; если будут проявлять качества своего символа, тоже могут стать очень серьезным соперником. Очень жаль, что они не играют в Европе, потому что клуб очень симпатичный получился и с точки развития очень правильный.
ЦСКА играет одним составом уже несколько лет, и надо отдать должное руководству клуба и тренеру; их много раз сбрасывали со счетов, но они умеют мобилизоваться. Очень хорошая команда, старательная, но порой видно, что просто не хватает ресурса, еще бы одну замену, как говорится, передернуть затвор, но, с другой стороны, появилась молодежь – Константин Кучаев набирает, Саша Головин практически стал лидером команды. Алану Дзагоеву не везло – была травма и вернулся он только к концу года; креативнейший парень, но не так часто играет. А то, что Сергей Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, – это просто спортивный подвиг, пример для других.
Безусловно, "Ахмат" с молодым тренером Михаилом Галактионовым, у которого, надеюсь, получится. Прекрасно выглядит "Уфа", где начинает расти Богданыч (главный тренер Сергей Семак – прим.). Я бы не сбрасывал со счетов ни "Рубин", ни "Ростов" и даже "Арсенал", – передает слова Мутко ТАСС.
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