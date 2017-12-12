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"Урал" подписал двух хавбеков из "Носты"

"Урал" подписал контракты с полузащитниками Андреем Егорычевым и Мингияном Бевеевым.

24-летний Егорычев и 22-летний Бевеев переходят из новотроицкой "Носты". Сроки контрактов будут долгосрочными. В ноябре полузащитники приезжали на просмотр в екатеринбургскую команду и произвели благоприятное впечатление на тренерский штаб.

ФК "Урал"
Теги: Урал Трансферы
Сегодня, 15:40
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