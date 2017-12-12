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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гол Мане в ворота "Спартака" признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов (видео)
Мяч форварда "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Спартака" был признан голом недели в 6-м туре Лиги чемпионов. За него проголосовали 31,3 процента болельщиков.
На втором месте гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота дортмундской "Боруссии" (31,1%), третьим стал мяч хавбека "Шахтера" Бернарда в ворота "Манчестер Сити" (14%).
На втором месте гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота дортмундской "Боруссии" (31,1%), третьим стал мяч хавбека "Шахтера" Бернарда в ворота "Манчестер Сити" (14%).
? Лучшим голом недели в #ЛигаЧемпионов пользователи выбрали гол Садьо Мане в ворота "Спартака" ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 12, 2017
Третье место занял гол @b_10duarte из @FCShakhtar ? pic.twitter.com/SnRWYwwtyl
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