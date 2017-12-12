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Гол Мане в ворота "Спартака" признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов (видео)

Мяч форварда "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Спартака" был признан голом недели в 6-м туре Лиги чемпионов. За него проголосовали 31,3 процента болельщиков.

На втором месте гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота дортмундской "Боруссии" (31,1%), третьим стал мяч хавбека "Шахтера" Бернарда в ворота "Манчестер Сити" (14%).

Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 15:46
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№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:32) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красиво положил)

Цитата: Zamba
Мораль: синька - зло

Долбиться в жопу тоже до добра не доводит. Который раз с метра в пустые ворота не попадает


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это самый конец, там эпичней видео, как Алкашок бежит за красным, без напряга, тот передачу и Алкаш бежит уже за подающим и тоже не успевает. Мораль: синька - зло
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:49) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
да и хер с ним


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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