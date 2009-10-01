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Официально: Антон Заболотный стал игроком "Зенита"

"Зенит" объявил о переходе в команду нападающего "Тосно" Антона Заболотного.

Контакт с футболистом сборной России подписан на 3,5 года. 26-летний форвард присоединится к петербургской команде в январе.


Теги: Зенит Заболотный Тосно Трансферы
Сегодня, 15:57
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№35 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Артем Дзюба покидает Зенит

Зенит благодарит Артема за время проведенное в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере.

хер там был.
Будет сидеть рядом с Шатовым и Анюковым на банке, пока окончательно не развлит всю вашу шарагу.
Тёма - Спартак верит в тебя и желает удачи в питерском клубе sunglasses
Регистрация: 22.09.2007
№34 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Артем Дзюба покидает Зенит

Зенит благодарит Артема за время проведенное в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№33 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой

Цитата: ФКСМ_1922
Корниленко, Бухаров, Дзюба, Заболотный
Петкович,Роша,,Зе лупишь,Давыдов,Ещенко

Стату Луиша глянь. Давыдов наш. Ещенко хоть и смешной иногда, но не хуже Смольникова


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№32 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Полку бомжей прибыло !!
Регистрация: 18.03.2012
№31 Написал: Hitman (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 20.04.2017
№30 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:32) #
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Ну,скамейка пусть будет ему шезлонгом.Жизнь удалась.
Регистрация: 20.03.2017
№29 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Мое мнение тут неважно,а чем руководствовался сам Заболотный неизвестно.

Да это понятно, мое тоже неважно
Скорее всего, именно деньгами Заболотный (как и многие другие) и руководствовался
Молодой ещё, не знает в чем счастье
Но в Зените конечно буду желать заиграть Антохе!


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Е7
Регистрация: 7.12.2017
№28 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба от зевоты вывихнул челюсть.
Регистрация: 22.09.2007
№27 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Городовой
стандарты против автобусов главное оружие.

Еще дальние удары


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№26 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Корниленко, Бухаров, Дзюба, Заболотный laughing

Петкович,Роша,,Зе лупишь,Давыдов,Ещенко...


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№25 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
persevere
Регистрация: 22.08.2007
№24 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
епать усиление, а-ля Новосельцев, шлюба laughing

а цена наверно около ляма...рублей, как обычно?)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№23 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Будем смотреть.По крайней мере у этого есть самолюбие и спортивная злость.Когда там Дзюба воздух в последний раз выиграл в чужой штрафной?Хоть теперь игроков прибавится под навесы Ригони,Кришито и Паредеса.То,что он в Тосно столько забил уже показатель,вон Дзюба без Халка за весь прошлый сезон всего десять раз попал хотя у Плаческу вся игра была навесь в штрафную.Удачи Антону,у Манчини нет любимчиков,покажет себя ,будет играть,в чемпе точно поможет.К нам много автобусов приедет-Ска,Амкары там всякие.Против них игрок ,который выигрывает весь воздух полезное приобретение.Его берут не под бомбардира,а под конкретные ситуации..Всё в его руках,думаю игрок который будет в штрафной бить головой по мячу команде полезнее,чем Дзюба с его пяточками в никуда.А то кроме Ивановича и Ерохина головой похоже играть никто не умеет.Это ненормальная ситуация,стандарты против автобусов главное оружие.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№22 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Заболотный бьет туза Дзюбу


В туза


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№21 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Юркий Клоп
А что ВСЁ зашибись? Денег прибавится?

Ну не игрового времени точно.
Цитата: Юркий Клоп
Это не значит, что всё у него будет зашибись
Счастье абсолютно не в деньгах
И не в их количестве
Деньги пыль, не зацикливайтесь на них
Я серьёзно

Мое мнение тут неважно,а чем руководствовался сам Заболотный неизвестно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№20 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:21) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красафчики))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№19 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ах вот он какой " ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ"!!! smirk
Регистрация: 13.03.2012
№18 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:19) #
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online

зря он, особенно перед ЧМ, на лавке не особо сидеть хорошо.
С другой стороны, может Саламыч теперь кого более приличного в сборную дёрнет.


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№17 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:19) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Бомжи купите у лока Миранчуков + Фарфана вам деньги девать некуда , замаринуйте их на лавочке в летом в аренду сдайте ... ослабьте лока перед весной )

Фарфан как бы не в той цветовой гамме, хочешь ослабить Локо надо Олег Ивановичу звонить просить увезти Палыча на вечную рыбалку.
Регистрация: 30.08.2009
№16 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 16:17) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: Серж1
удачи тебе парень

Да все у него теперь зашибись)

А что ВСЁ зашибись? Денег прибавится?
Это не значит, что всё у него будет зашибись
Счастье абсолютно не в деньгах
И не в их количестве
Деньги пыль, не зацикливайтесь на них
Я серьёзно


--------------------
Е7
Регистрация: 7.12.2017
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:13) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Бомжи купите у лока Миранчуков + Фарфана вам деньги девать некуда , замаринуйте их на лавочке в летом в аренду сдайте ... ослабьте лока перед весной )


Фарфан старый уже.
Регистрация: 12.02.2013
№14 Написал: Батька (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (10)
online

Бомжи купите у лока Миранчуков + Фарфана вам деньги девать некуда , замаринуйте их на лавочке в летом в аренду сдайте ... ослабьте лока перед весной )
Регистрация: 9.09.2016
№13 Написал: fd65 (Сегодня, 16:11) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В полку штакетин прибыло......))))))
Регистрация: 3.12.2016
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Серж1
удачи тебе парень

Да все у него теперь зашибись)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: lisenok
Фамилия для Зенита подходящая!

фамилия как у парня из дубля Зенита, которого спартак деньжатами увел
Регистрация: 20.07.2009
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
теперь все трофеи наши

Джокер Заболотный бьет туза Дзюбу?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:08) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Корниленко, Бухаров, Дзюба, Заболотный laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
удачи тебе парень
Регистрация: 21.07.2011
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
О боже, куда катится Зенит? И Манчини то хоть в курсе этого парня?))


Ну он не хуже игрочишки,а может и вместо него,лимит никто не отменял.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один Бухариков... Скамейку протирать.
А так то, конечно, этот трансфер- бомба! Ослабили конкурентов. smile
Регистрация: 23.11.2009
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