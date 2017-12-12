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Антонио Конте: в игре с "Барселоной" нужно выложиться на 120 процентов

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что его команде придется выложиться по максимуму в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны быть готовы к матчу с "Барселоной". В игре с "Барселоной" нужно выложиться на 120 процентов. Но пока наш приоритет – премьер-лига. Мы не думаем сейчас день и ночь о Лиге чемпионов. Когда придет время, подумаем о "Барселоне", - цитирует Конте L’Equipe.
Теги: Конте Челси Барселона
Сегодня, 16:49
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№2 Написал: ciko36 (Сегодня, 16:52) #
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Регистрация: 12.12.2017
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
не поможет ) ПСЖ как не прет все время гранды попадают
Регистрация: 26.07.2014
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