Антонио Конте: в игре с "Барселоной" нужно выложиться на 120 процентов

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что его команде придется выложиться по максимуму в 1/8 финала Лиги чемпионов."Мы должны быть готовы к матчу с "Барселоной". В игре с "Барселоной" нужно выложиться на 120 процентов. Но пока наш приоритет – премьер-лига. Мы не думаем сейчас день и ночь о Лиге чемпионов. Когда придет время, подумаем о "Барселоне", - цитирует Конте L’Equipe.