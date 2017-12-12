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Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма вернулся в строй

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма восстановился от травы, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний кениец впервые за последние четыре месяца принял участие в тренировке.

Дата возвращения на поле Ваньямы пока не называется.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 17:24
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