Франческо Тотти: я знал Ди Франческо как человека, но он удивил меня как тренер

Бывший нападающий и капитан "Ромы" Франческо Тотти поделился мнением о работе главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо."Я не знал о его методах тренировок, эффективны ли они. Конечно, я знал его как человека, но как тренер он меня сильно удивил. Думаю, что он станет ещё лучше", - цитирует Тотти пресс-служба клуба.