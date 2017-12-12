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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Франческо Тотти: я знал Ди Франческо как человека, но он удивил меня как тренер
Бывший нападающий и капитан "Ромы" Франческо Тотти поделился мнением о работе главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо.
"Я не знал о его методах тренировок, эффективны ли они. Конечно, я знал его как человека, но как тренер он меня сильно удивил. Думаю, что он станет ещё лучше", - цитирует Тотти пресс-служба клуба.
"Я не знал о его методах тренировок, эффективны ли они. Конечно, я знал его как человека, но как тренер он меня сильно удивил. Думаю, что он станет ещё лучше", - цитирует Тотти пресс-служба клуба.
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