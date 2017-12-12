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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Гинер: "Црвена Звезда"? Хороший, нормальный жребий
Соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы стала "Црвена Звезда". Президент армейцев Евгений Гинер отметил, что для его команды получился хороший жребий.
"Хороший, нормальный жребий", – цитирует Гинера "Р-Спорт".
Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в Белграде, а ответный – 22-го в Москве. Финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.
"Хороший, нормальный жребий", – цитирует Гинера "Р-Спорт".
Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в Белграде, а ответный – 22-го в Москве. Финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.
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