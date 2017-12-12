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Евгений Гинер: "Црвена Звезда"? Хороший, нормальный жребий

Соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы стала "Црвена Звезда". Президент армейцев Евгений Гинер отметил, что для его команды получился хороший жребий.

"Хороший, нормальный жребий", – цитирует Гинера "Р-Спорт".

Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в Белграде, а ответный – 22-го в Москве. Финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.
Теги: Гинер ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 17:52
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Писали, что он уже продал ЦСКА, а говорит, что это хороший жребий для ЕГО команды. Журналисты, вопрос к вам, где правда?
Регистрация: 20.03.2014
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