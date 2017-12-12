Илкай Гюндоган: чемпионская гонка ещё не окончена

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что вопрос о чемпионе в нынешенем сезоне еще не закрыт."Конечно, это не так. Мы набрали три важных очка, но не более того. Конечно, мы очень довольны тем, как играли. Знали, что будет сложно, потому что у "Юнайтед" быстрые нападающие. Были готовы к их длинным забросам. Думаю, мы одержали заслуженную победу, но чемпионская гонка ещё не окончена", - цитирует Гюндогана Sky Sports.