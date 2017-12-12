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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илкай Гюндоган: чемпионская гонка ещё не окончена
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что вопрос о чемпионе в нынешенем сезоне еще не закрыт.
"Конечно, это не так. Мы набрали три важных очка, но не более того. Конечно, мы очень довольны тем, как играли. Знали, что будет сложно, потому что у "Юнайтед" быстрые нападающие. Были готовы к их длинным забросам. Думаю, мы одержали заслуженную победу, но чемпионская гонка ещё не окончена", - цитирует Гюндогана Sky Sports.
"Конечно, это не так. Мы набрали три важных очка, но не более того. Конечно, мы очень довольны тем, как играли. Знали, что будет сложно, потому что у "Юнайтед" быстрые нападающие. Были готовы к их длинным забросам. Думаю, мы одержали заслуженную победу, но чемпионская гонка ещё не окончена", - цитирует Гюндогана Sky Sports.
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