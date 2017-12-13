Сергей Силкин: победа "Локомотива" над "Спартаком" стала бы для команды Семина зеленым светом к золоту

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением о соперниках российских команд в 1/16 финала Лиги Европы, а также подвел промежуточные итоги чемпионата России.- Те, команды, которые вышли из группы, вышли заслуженно. Случайностей в Лиге Европы быть не может. Сербский футбол очень техничный и жесткий. Многие футболисты из этой страны играют в ведущих европейских клубах. Подготовка игроков там очень серьезно поставлена. Но нет команд, с которыми нельзя было бы играть. Все будет зависеть от того, как наши команды подойдут к этим играм, как пройдут межсезонье. Если во все оружии, без травмированных футболистов, есть хорошие шансы.- Балотелли — очень хороший футболист с очень тяжелым характером, поэтому он не нашел свою команду. Прошел целый ряд ведущих клубов. Я ожидал, что он зацепится за «Милан» с учетом того, что он давал интервью, в котором рассказал о том, что любит этот клуб, болел за него. Но, видимо, свою роль играет опять же характер. «Ницца» была середняком французского футбола. С приходом Балотелли команда поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы. Конечно, такие звездные игроки определяют рисунок игры: если он будет в порядке, «Локомотиву» будет непросто. Очень хотел бы чтобы «Локомотив» прошел эту команду. В принципе это по силам.- Баскские команды отличаются боевитостью. Но ведущие испанские клубы показывают, что с ними можно играть. Со всеми командами опять же можно играть. Бердыев обыграл «Барселону». Да, в антифутбол, но результат был. Как подготовятся, какую тактическую схему подберут, кто кого перехитрит в шахматы, тот и выиграет.- «Зенит» своей игрой в последних матчах не радует. Такое мощное начало сезона, все говорили, что это будущий чемпион - и вдруг все испарилось! Это говорит о том, что в команде что-то имеет место какая-то ситуация, которая мешает ей играть так, как она играла. Но в принципе и «Селтик», и все остальные доставшиеся нам соперники, нашим командам по зубам. По большому счету мы должны их проходить.- Юрий Павлович Семин немало сделал для сегодняшнего успеха. В клубе была непростая ситуация в прошлом сезоне. Было много разговоров о том, что руководство Семина хочет поменять. В этом году мы увидели совсем другой «Локомотив». Мы увидели боевитую, очень надежную команду. Футболисты, пришедшие в «Локомотив», действительно его усилили. Ребята почувствовали уверенность, а это идет от тренера. Важно и то, что Семин доверяет молодым игрокам. Неслучайно они набрали много очков, а главное — обыграли своих непосредственных конкурентов: «Спартак», ЦСКА, «Зенит». В таких матчах в основном и решается судьба чемпионата. Правильно их называют «матчами за шесть очков». Мы видим, где «Зенит», а где - «Локомотив»: «Зенит» отстал на восемь очков. Это говорит о том, что очень ровно железнодорожники прошли этот отрезок чемпионата.- Опять же конкуренты «Локомотива» проиграли ему и тем самым дали ему возможность уйти далеко вперед. Плюс «Локо» практически не терял очки со средними командами и аутсайдерами. Поэтому такой отрыв. Конечно, он очень большой, и за 10 матчей отыграть 8 очков непросто. Первый матч после перерыва - «Локомотив» - «Спартак» станет ключевым в чемпионской гонке. Если железнодорожники обыграют «Спартак», то откроют себе зеленый свет к титулу.