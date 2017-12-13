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Сергей Силкин: победа "Локомотива" над "Спартаком" стала бы для команды Семина зеленым светом к золоту

Сергей Силкин: победа "Локомотива" над "Спартаком" стала бы для команды Семина зеленым светом к золотуБывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о соперниках российских команд в 1/16 финала Лиги Европы, а также подвел промежуточные итоги чемпионата России.

- Белградская «Црвена Звезда» - удачный жребий для ЦСКА?

- Те, команды, которые вышли из группы, вышли заслуженно. Случайностей в Лиге Европы быть не может. Сербский футбол очень техничный и жесткий. Многие футболисты из этой страны играют в ведущих европейских клубах. Подготовка игроков там очень серьезно поставлена. Но нет команд, с которыми нельзя было бы играть. Все будет зависеть от того, как наши команды подойдут к этим играм, как пройдут межсезонье. Если во все оружии, без травмированных футболистов, есть хорошие шансы.

- Какого вы мнения о сопернике «Локомотива» - французской «Ницце», за которую выступает известный итальянский форвард Марио Балотелли?

- Балотелли — очень хороший футболист с очень тяжелым характером, поэтому он не нашел свою команду. Прошел целый ряд ведущих клубов. Я ожидал, что он зацепится за «Милан» с учетом того, что он давал интервью, в котором рассказал о том, что любит этот клуб, болел за него. Но, видимо, свою роль играет опять же характер. «Ницца» была середняком французского футбола. С приходом Балотелли команда поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы. Конечно, такие звездные игроки определяют рисунок игры: если он будет в порядке, «Локомотиву» будет непросто. Очень хотел бы чтобы «Локомотив» прошел эту команду. В принципе это по силам.

- «Атлетик» из Бильбао сильнее «Севильи», с которой «Спартак» играл в Лиге чемпионов?

- Баскские команды отличаются боевитостью. Но ведущие испанские клубы показывают, что с ними можно играть. Со всеми командами опять же можно играть. Бердыев обыграл «Барселону». Да, в антифутбол, но результат был. Как подготовятся, какую тактическую схему подберут, кто кого перехитрит в шахматы, тот и выиграет.

- Что думаете о противостоянии «Зенита» и шотландского «Селтика»?

- «Зенит» своей игрой в последних матчах не радует. Такое мощное начало сезона, все говорили, что это будущий чемпион - и вдруг все испарилось! Это говорит о том, что в команде что-то имеет место какая-то ситуация, которая мешает ей играть так, как она играла. Но в принципе и «Селтик», и все остальные доставшиеся нам соперники, нашим командам по зубам. По большому счету мы должны их проходить.

- Что думаете по поводу лидерства «Локомотива»?

- Юрий Павлович Семин немало сделал для сегодняшнего успеха. В клубе была непростая ситуация в прошлом сезоне. Было много разговоров о том, что руководство Семина хочет поменять. В этом году мы увидели совсем другой «Локомотив». Мы увидели боевитую, очень надежную команду. Футболисты, пришедшие в «Локомотив», действительно его усилили. Ребята почувствовали уверенность, а это идет от тренера. Важно и то, что Семин доверяет молодым игрокам. Неслучайно они набрали много очков, а главное — обыграли своих непосредственных конкурентов: «Спартак», ЦСКА, «Зенит». В таких матчах в основном и решается судьба чемпионата. Правильно их называют «матчами за шесть очков». Мы видим, где «Зенит», а где - «Локомотив»: «Зенит» отстал на восемь очков. Это говорит о том, что очень ровно железнодорожники прошли этот отрезок чемпионата.

- Смогут ли «Зенит» и «Спартак», отстающие от «Локо» на восемь очков, догнать лидера?

- Опять же конкуренты «Локомотива» проиграли ему и тем самым дали ему возможность уйти далеко вперед. Плюс «Локо» практически не терял очки со средними командами и аутсайдерами. Поэтому такой отрыв. Конечно, он очень большой, и за 10 матчей отыграть 8 очков непросто. Первый матч после перерыва - «Локомотив» - «Спартак» станет ключевым в чемпионской гонке. Если железнодорожники обыграют «Спартак», то откроют себе зеленый свет к титулу.
Теги: Силкин Спартак Локомотив ЦСКА Зенит
Сегодня, 03:52
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 04:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Самый тяжелый график у Зенита, затем Локо. У Спартака легче всех, но придется повзламывать оборону соперника.
От Цска можно ожидать надежной игры, но с атакой у команды очень плохо. Краснодар может выстрелить, а может и забуксовать, в команде назрели перестановки по игрокам. Смолов и Гранквист наверняка захотят сменить клуб по итогам сезона.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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