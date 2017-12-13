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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Некоторые гостиницы завысили цены в преддверии ЧМ-2018 в 10 раз
Руководитель управления по размещению "Оргкомитет ЧМ-2018 в России" Оксана Тубман сообщила, что некоторые отели в городах, где пройдут матчи турнира, завышают цены.
"От болельщиков поступают жалобы на очень высокую стоимость гостиниц. Некоторые отели 3-4* завысили цены в 10 раз.
Сейчас зарегистрировано 38 подобных жалоб. В Москве прецедентов пока не было", – передает слова Тубман "Интерфакс".
"От болельщиков поступают жалобы на очень высокую стоимость гостиниц. Некоторые отели 3-4* завысили цены в 10 раз.
Сейчас зарегистрировано 38 подобных жалоб. В Москве прецедентов пока не было", – передает слова Тубман "Интерфакс".
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