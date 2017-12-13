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Некоторые гостиницы завысили цены в преддверии ЧМ-2018 в 10 раз

Руководитель управления по размещению "Оргкомитет ЧМ-2018 в России" Оксана Тубман сообщила, что некоторые отели в городах, где пройдут матчи турнира, завышают цены.

"От болельщиков поступают жалобы на очень высокую стоимость гостиниц. Некоторые отели 3-4* завысили цены в 10 раз.

Сейчас зарегистрировано 38 подобных жалоб. В Москве прецедентов пока не было", – передает слова Тубман "Интерфакс".
Сегодня, 06:51
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