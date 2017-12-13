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Нападающий "Уотфорда" поспорит с Кокориным в номинации "промах года" (видео)

Нападающий "Уотфорда"? Трой Дини в матче 17-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" не попал с трех метров в пустые ворота.

На 31-й минуте встречи англичанин не смог переправить мяч в сетку после прострела с фланга.

Напомним, ранее испанское издание Marca назвало голевой момент, в котором форвард "Зенита" Александр Кокорин не попал в ворота в матче премьер-лиги с "Ахматом" (0:0) "промахом года".

Теги: Уотфорд
Сегодня, 06:59
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