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Харри Реднапп: Россия не выиграет ЧМ-2018, но из группы выходить должна

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп признался, что намерен приехать в Россию и вживую посмотреть матчи чемпионата мира-2018.

"Я ожидаю великолепного турнира. Вы знаете, что все, кто любит футбол, хотят увидеть матчи именно чемпионата мира. И сейчас все с нетерпением ждут его в России, я уверен, что это будет потрясающее событие.

Единственная проблема, с которой я столкнулся, это определить, куда поехать. Поскольку вы пропускаете много игр, если не смотрите их по телевизору.

Если быть честным, я не наблюдаю, что Россия существенно улучшила свою игру. Я не вижу Россию в качестве потенциального победителя чемпионата мира, но она должна выходить из своей группы", - передает слова Реднаппа ТАСС.
Теги: Реднапп Сборная России
Сегодня, 07:29
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