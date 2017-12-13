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Юрий Семин: Фарфан способен выйти едва ли не на любой позиции

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о прогрессе перуанского универсала Джефферсона Фарфана.

– Сейчас все восхищены Фарфаном. За счет чего так прибавил перуанец, в которого поначалу мало кто верил?

– За счет огромной работы, которая проделана с ним тренерским штабом. Парень практически не выступал два года – и это в возрасте за 30! Но оказалось, что это профессионал с большой буквы, с железным характером и огромным желанием показать, что его рано списывать.

Мы брали Фарфана как крайнего полузащитника, а Джефферсон выиграл конкуренцию за место в атаке. Но вообще это футболист, способный выйти едва ли не на любой позиции, – передает слова Семина "СЭ".
Теги: Семин Фарфан Локомотив
Сегодня, 07:53
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