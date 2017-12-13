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Владислав Радимов: Заболотный? "Зенит" - это топ-команда, "Тосно" - другая история

Координатор команд "Зенита" Владислав Радимов высказался о переходе форварда Антона Заболотного из "Тосно".

"Это хороший футболист, очень фактурный. Свою состоятельность проявил голами в хороших матчах. Когда был тренером "Зенита-2" и мы встречались в ФНЛ с "Тосно", я видел, какого уровня этот футболист.

Другое дело, надо понимать, что "Зенит" - топ-команда, "Тосно" - другая история. Как Заболотный проявит себя в тренировочном процессе, как будет бороться за место в составе? Ему надо добиться прогресса во всех смыслах.

"Зенит" такая команда, что даже ничейные результаты, например, в матче с "Ахматом", здесь воспринимаются как поражения. К подобному надо привыкнуть.

Вписывается ли он в схемы Манчини? Если игрок покупается под Манчини, значит, главный тренер должен был одобрить данный трансфер. Наверное, да", - передает слова Радимова "Спорт день за днем".
Теги: Радимов Зенит Заболотный
Сегодня, 08:29
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