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Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин уверен, что возвращение в строй травмированных игроков будет усилением для команды.

– Одни считают подбор игроков в "Локомотиве" чемпионским, другие говорят, что в этом плане команда уступает и "Зениту", и "Спартаку". Что скажете вы?

– У каждого – свое мнение. Раз нам удается решать локальные задачи, значит, этот состав мобилен и боеспособен. К тому же вскоре вернутся в строй Гильерме, Чорлука, Ари – это серьезное усиление. Но это не означает, что нам не нужна свежая кровь. А сильнее ли мы конкурентов, покажет весна.

СЭ
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 08:51
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