Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин уверен, что возвращение в строй травмированных игроков будет усилением для команды.– У каждого – свое мнение. Раз нам удается решать локальные задачи, значит, этот состав мобилен и боеспособен. К тому же вскоре вернутся в строй Гильерме, Чорлука, Ари – это серьезное усиление. Но это не означает, что нам не нужна свежая кровь. А сильнее ли мы конкурентов, покажет весна.