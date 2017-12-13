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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: говорю то, что думаю. И сколько у меня из-за этого проблем
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему решил открыть собственный видеоблог.
– Вы близки с нынешним "Зенитом"?
– Я бы очень хотел задать Манчини вопрос: почему против "Спартака" он вышел не с тремя центральными защитниками? Но он не ответит – итальянец очень закрытый. А Семину я могу задать любой вопрос, Черчесову тоже. И они отвечают, доверяют. Давно избрал для себя формулу: говорю правду, но не всю. Во-первых, не вся правда тебе принадлежит. Во-вторых, всей правдой можно кого-то ранить. Хотя, например, во время программы на радио прошу ведущего задавать мне побольше провокационных вопросов.
Вообще я "олд скул", и это прекрасно. Потому что "олд скул" – базис, основные знания, а без них никуда. Но вот телевизор, безусловно, проиграл Интернету. Смотрю спортивные каналы на айпаде. Два клика – и перед тобой все виды спорта. Про контент вообще молчу. Ощущение, что вместо нормальной колбасы нас по телевизору кормят вареной. Политические программы вообще за гранью.
– В октябре вы завели видеоблог и высказываетесь там весьма жестко.
– Говорю то, что думаю. Не представляете, сколько у меня из-за этого проблем. Я ведь почему открыл видеоблог – надоело, что мной кто-то руководит. Были редакторы, цензоры. Когда увидел сотни тысяч просмотров, загорелся идеей продолжать. Монетизация тоже очень интересна, но до нее еще нужно дорасти.
Игроки часто обижаются на мои слова. Например, после матча со "Спартаком" говорил в блоге про Паредеса: его Глушаков толкнул в грудь, а он схватился за лицо. Проиграла только репутация аргентинца. Ты мужик или не мужик? Чего ты корчишься?
Советский спорт
– Вы близки с нынешним "Зенитом"?
– Я бы очень хотел задать Манчини вопрос: почему против "Спартака" он вышел не с тремя центральными защитниками? Но он не ответит – итальянец очень закрытый. А Семину я могу задать любой вопрос, Черчесову тоже. И они отвечают, доверяют. Давно избрал для себя формулу: говорю правду, но не всю. Во-первых, не вся правда тебе принадлежит. Во-вторых, всей правдой можно кого-то ранить. Хотя, например, во время программы на радио прошу ведущего задавать мне побольше провокационных вопросов.
Вообще я "олд скул", и это прекрасно. Потому что "олд скул" – базис, основные знания, а без них никуда. Но вот телевизор, безусловно, проиграл Интернету. Смотрю спортивные каналы на айпаде. Два клика – и перед тобой все виды спорта. Про контент вообще молчу. Ощущение, что вместо нормальной колбасы нас по телевизору кормят вареной. Политические программы вообще за гранью.
– В октябре вы завели видеоблог и высказываетесь там весьма жестко.
– Говорю то, что думаю. Не представляете, сколько у меня из-за этого проблем. Я ведь почему открыл видеоблог – надоело, что мной кто-то руководит. Были редакторы, цензоры. Когда увидел сотни тысяч просмотров, загорелся идеей продолжать. Монетизация тоже очень интересна, но до нее еще нужно дорасти.
Игроки часто обижаются на мои слова. Например, после матча со "Спартаком" говорил в блоге про Паредеса: его Глушаков толкнул в грудь, а он схватился за лицо. Проиграла только репутация аргентинца. Ты мужик или не мужик? Чего ты корчишься?
Советский спорт
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