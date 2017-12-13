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Геннадий Орлов: говорю то, что думаю. И сколько у меня из-за этого проблем

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему решил открыть собственный видеоблог.

– Вы близки с нынешним "Зенитом"?

– Я бы очень хотел задать Манчини вопрос: почему против "Спартака" он вышел не с тремя центральными защитниками? Но он не ответит – итальянец очень закрытый. А Семину я могу задать любой вопрос, Черчесову тоже. И они отвечают, доверяют. Давно избрал для себя формулу: говорю правду, но не всю. Во-первых, не вся правда тебе принадлежит. Во-вторых, всей правдой можно кого-то ранить. Хотя, например, во время программы на радио прошу ведущего задавать мне побольше провокационных вопросов.

Вообще я "олд скул", и это прекрасно. Потому что "олд скул" – базис, основные знания, а без них никуда. Но вот телевизор, безусловно, проиграл Интернету. Смотрю спортивные каналы на айпаде. Два клика – и перед тобой все виды спорта. Про контент вообще молчу. Ощущение, что вместо нормальной колбасы нас по телевизору кормят вареной. Политические программы вообще за гранью.

– В октябре вы завели видеоблог и высказываетесь там весьма жестко.

– Говорю то, что думаю. Не представляете, сколько у меня из-за этого проблем. Я ведь почему открыл видеоблог – надоело, что мной кто-то руководит. Были редакторы, цензоры. Когда увидел сотни тысяч просмотров, загорелся идеей продолжать. Монетизация тоже очень интересна, но до нее еще нужно дорасти.

Игроки часто обижаются на мои слова. Например, после матча со "Спартаком" говорил в блоге про Паредеса: его Глушаков толкнул в грудь, а он схватился за лицо. Проиграла только репутация аргентинца. Ты мужик или не мужик? Чего ты корчишься?

Советский спорт
Теги: Орлов
Сегодня, 08:59
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(1)
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:18) #
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Болеет за:
«Химки»
Я не любитель критиковать людей которые в футболе работают , не имеет разница в каком качестве, но здесь исключение, работа Орлова это шесть десятые годы прошлого века. Даже футбол России прогрессирует по сравнении работы Орлова. Видимо он уважаемый просто, как человек, как Симонян и потому продолжает работать, не знаю какая польза от Уважаю. Никиты Павловича, от Орлова мягко говоря только раздражения. Я говорю только о себе. Другим может нравится, есть наверно рейтинг, я не против)) , если что и без звука судовольствием смотрю футбол по тв
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:08) #
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online

У Орлова один недостаток, он говорит по телевизору только отмонетизированную информацию.
Регистрация: 29.08.2017
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Продвинутый чувак" только и можно сказать про Геннадия Сергеевича, столько слов нерусских понаписал.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот после Маслаченко, он занял нишу ненавидимого комментатора, причем его хейтили все, много лет. И вполне непринужденно, он комфортно сидел на жиле газпрома. И вполне всерьез говорил, что он то побольше в футболе понимает, чем его зрители. Слава МатчТВ, что сделали рейтинг и уволили худших.
Регистрация: 20.02.2007
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