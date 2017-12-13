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Федор Чалов: Гончаренко в меня верит, говорит не зацикливаться на безголевой серии

Форвард ЦСКА Федор Чалов, победивший в номинации "Первая пятерка", прокомментировал свою 21-матчевую безголевую серии за армейский клуб.

"Меня предупреждали о синдроме второго сезона, хотя я сам об этом не задумывался, честно говоря. Тренируюсь так же, как обычно, выкладываюсь на полную так же, как весной, когда все получалось. Наверное, многое зависит от психологии, я ведь, так или иначе, перед выходом на поле все равно думаю, почему не забиваю.

В этот момент очень помогает поддержка близких людей: родителей, брата, девушки. Виктор Михайлович тоже в меня верит, говорит не зацикливаться на этом. Если выпускает на поле, значит доверяет, и это важно", – передает слова Чалова "Чемпионат".
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 09:16
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