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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: я вернул Кержакова в "Зенит" и устроил Семака в "Уфу"? Доля правды есть
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что определенным образом повлиял на судьбу футболистов и тренеров, связанных с "Зенитом".
– Говорят, Орлов вернул Кержакова в "Зенит", Орлов устроил Семака в "Уфу". Есть здесь правда?
– Доля правды есть! Когда Ньютону на голову упало яблоко, он уже был готов к открытию закона всемирного тяготения. Яблоко явилось лишь последней каплей. Про желание Саши вернуться мне сказали его друзья, он играл в "Динамо". Мне позвонил большой руководитель "Зенита", я изложил свои доводы. Но у него двадцать или даже сорок советчиков, не может один повлиять!
С ребятами из "Уфы" я дружу, говорю им: "Есть Сергей, репутация безупречная, был помощником у таких тренеров, заканчивает обучение. Возьмите, рискните!" Наутро просят телефон Семака. Звоню ему, захожу издалека: "Тебе же надо начинать самому, что ты все в помощниках". Договорились, что он подумает. Я дал уфимцам телефон, дальше они сами встречались. Теперь Сергей, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо работает в Башкирии.
Я еще и Садырина в "Зенит" возвратил. 1994-й, идут Игры доброй воли. Анатолий Собчак спрашивает: "Как нам сделать, чтобы на "Зенит" столько же народу ходило?" А футбол был в Петербурге на нуле. Я рассказал Собчаку про "письмо четырнадцати", про любовь горожан к Садырину.
Через несколько дней Павла Федоровича сняли из сборной, с ним связался Собчак. Он дал клубу четыре миллиарда рублей до деноминации, и "Зенит" вышел в элиту, до сих пор там играет, - передает слова Орлова "Советский спорт".
– Говорят, Орлов вернул Кержакова в "Зенит", Орлов устроил Семака в "Уфу". Есть здесь правда?
– Доля правды есть! Когда Ньютону на голову упало яблоко, он уже был готов к открытию закона всемирного тяготения. Яблоко явилось лишь последней каплей. Про желание Саши вернуться мне сказали его друзья, он играл в "Динамо". Мне позвонил большой руководитель "Зенита", я изложил свои доводы. Но у него двадцать или даже сорок советчиков, не может один повлиять!
С ребятами из "Уфы" я дружу, говорю им: "Есть Сергей, репутация безупречная, был помощником у таких тренеров, заканчивает обучение. Возьмите, рискните!" Наутро просят телефон Семака. Звоню ему, захожу издалека: "Тебе же надо начинать самому, что ты все в помощниках". Договорились, что он подумает. Я дал уфимцам телефон, дальше они сами встречались. Теперь Сергей, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо работает в Башкирии.
Я еще и Садырина в "Зенит" возвратил. 1994-й, идут Игры доброй воли. Анатолий Собчак спрашивает: "Как нам сделать, чтобы на "Зенит" столько же народу ходило?" А футбол был в Петербурге на нуле. Я рассказал Собчаку про "письмо четырнадцати", про любовь горожан к Садырину.
Через несколько дней Павла Федоровича сняли из сборной, с ним связался Собчак. Он дал клубу четыре миллиарда рублей до деноминации, и "Зенит" вышел в элиту, до сих пор там играет, - передает слова Орлова "Советский спорт".
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