Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к хавбеку "Атлетико Минейро" Отеро

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико Минейро" Ромуло Отеро, информирует Globo Esporte.

Сообщается, что руководство армейцев уже запросило у бразильского клуба условия трансфера 25-летнего футболиста.

Контракт игрока сборной Венесуэлы с "Атлетико" истекает летом 2020 года, руководство высоко оценивает способности Отеро и хотело бы продлить с ним соглашение.

В сезоне 2017 хавбек принял участие в 36 матчах, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 09:53
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Сойдет вместо Натхо. А то итак привозит, медлителен, мало обостряющих передач, пенальти не забивает.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Dreyk (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А что у ЦСКА деньги появились или продали уже кого-то.
Регистрация: 10.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.