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"Крылья Советов" продлили контракт с Аланом Чочиевым

"Крылья Советов" продлили контракт с полузащитником Аланом Чочиевым до конца сезона. Хавбек в Самаре с 2014 года, он провел 103 матча и забил 15 мячей.

"За время выступления в "Крыльях" Алан проявил себя как квалифицированный игрок. Мы уверены, что Алан Чочиев еще проявит себя в нашей команде и поможет в решении поставленных на сезон задач", - сказал заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Чочиев
Сегодня, 09:58
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