"Крылья Советов" продлили контракт с Аланом Чочиевым

"Крылья Советов" продлили контракт с полузащитником Аланом Чочиевым до конца сезона. Хавбек в Самаре с 2014 года, он провел 103 матча и забил 15 мячей."За время выступления в "Крыльях" Алан проявил себя как квалифицированный игрок. Мы уверены, что Алан Чочиев еще проявит себя в нашей команде и поможет в решении поставленных на сезон задач", - сказал заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури.