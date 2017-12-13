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СМИ: на спортивного директора "Локомотива" претендуют английские клубы

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус находится в сфере интересов двух клубов английской премьер-лиги, передает The Sun.

К немецкому специалисту проявляют интерес "Вест Хэм" и "Хаддерсфилд Таун".

Издание считает, что благодаря Штоффельсхаусу "Локомотив" добился лидерства в первенстве РФПЛ и выхода в 1/16 финала Лиги Европы, опередив при этом команды в более весомым бюджетом.
Теги: Локомотив
Сегодня, 10:32
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:16) #
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online

Цитата: alexpyat
Видимо по мнению The Sun немец тренирует команду раз лидерство приписывают ему, ну-ну..

По мнению The Sun вполне может случиться что у них с Семиным общий ребенок.

Очень специфичное издание. С картинками
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, в интервью Семин как-то не лестно отозвался. Что даже странно, напрямую такая конфронтация.
Регистрация: 10.09.2012
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:52) #
  • +3
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Болеет за:
«Локомотив»
Забирайте, не жалко! Судя по последнему интервью Семина у них конфликт и немец работает явно не в интересах команды. Скорее всего в такой ситуации уход немца только на пользу нам пойдет - не нужны команде внутренние терки. Видимо по мнению The Sun немец тренирует команду раз лидерство приписывают ему, ну-ну...
Регистрация: 23.03.2016
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