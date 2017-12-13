СМИ: на спортивного директора "Локомотива" претендуют английские клубы

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус находится в сфере интересов двух клубов английской премьер-лиги, передает The Sun.К немецкому специалисту проявляют интерес "Вест Хэм" и "Хаддерсфилд Таун".Издание считает, что благодаря Штоффельсхаусу "Локомотив" добился лидерства в первенстве РФПЛ и выхода в 1/16 финала Лиги Европы, опередив при этом команды в более весомым бюджетом.