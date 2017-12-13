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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: на спортивного директора "Локомотива" претендуют английские клубы
Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус находится в сфере интересов двух клубов английской премьер-лиги, передает The Sun.
К немецкому специалисту проявляют интерес "Вест Хэм" и "Хаддерсфилд Таун".
Издание считает, что благодаря Штоффельсхаусу "Локомотив" добился лидерства в первенстве РФПЛ и выхода в 1/16 финала Лиги Европы, опередив при этом команды в более весомым бюджетом.
К немецкому специалисту проявляют интерес "Вест Хэм" и "Хаддерсфилд Таун".
Издание считает, что благодаря Штоффельсхаусу "Локомотив" добился лидерства в первенстве РФПЛ и выхода в 1/16 финала Лиги Европы, опередив при этом команды в более весомым бюджетом.
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