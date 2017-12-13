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Представители ЦСКА посетили академию мадридского "Атлетико"

Представители ЦСКА прошли стажировку в футбольной академии "Атлетико", передает Mundo Deportivo.

Армейцы ознакомились с методиками академии, посетили стадион резервной команды и встретились с директором "Атлетико" Мигелем Анхелем Руисом.

Помимо российского клуба академию посетили клубы из Англии, Южной Кореи, Японии и Китая.
Теги: ЦСКА Атлетико
Сегодня, 11:23
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