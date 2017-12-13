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СМИ: два испанских клуба проявляют интерес к Валерию Карпину

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин может вернуться в Испанию, передает "Чемпионат". Интерес к российскому специалисту проявляют два клуба из нижней части Примеры.

В октябре Карпин отмечал, что готов продолжить тренерскую карьеру в Испании, где в 2014-15 годах он возглавляя "Мальорку" из Сегунды.

Кроме того, сообщается, что к 48-летнему тренеру есть интерес со стороны нескольких клубов из Казахстана.
Теги: Карпин
Сегодня, 11:34
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(2)
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное подальше от Спартака
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 12:23) #
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online

Валера верим!


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
№2 Написал: torin199rus Москва (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
капля никотина,
Тебе не по х~уй
Регистрация: 2.12.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:49) #
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online

Карп oxyeнен. К нему всегда будет такой вот интерес. Как минимум - из Казахстана и нижней части Примеры.

Еще из дальних уголков Чемпионшипа. Удачи ему.
Регистрация: 3.03.2007
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