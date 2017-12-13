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Юрий Семин: зачем Миранчукам уходить из такой команды, как "Локомотив"?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал свое мнение по поводу возможного ухода братьев Миранчуков из клуба.

"Не вижу для этого оснований. Вообще. И логики тоже. Зачем им уходить из такой команды, как "Локомотив"?

Стабильный главный спонсор – это раз. Наверное, есть где-то зарплаты повыше, но фактор стабильности не менее важен. Во-вторых, Миранчуки развиваются, профессионально растут с каждым днем. Зачем им уходить? В чем логика? Да и кто может их увести, тоже непонятно.

Их агенты, на мой взгляд, работают на данном этапе в интересах игроков и российского футбола. Продление контракта с "Локомотивом" – адекватный шаг. Были разные моменты, но завершилось все по-футбольному правильно", - приводит слова Семина "Sportbox".
Теги: Семин Локомотив Миранчук
Сегодня, 11:54
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